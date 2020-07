Sudan: Peste 60 de morţi într-un nou masacru în Darfur Peste 60 de persoane au fost ucise si 60 ranite într-un nou masacru comis de barbati înarmati într-un sat din statul Darfur de Vest (vestul Sudanului), a anuntat duminica ONU, citata de France Presse și preluata de Agerpres. "Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente care s-au derulat saptamâna trecuta si care s-au tradus prin sate si case arse, precum si piete si magazine distruse" în acest stat, a precizat Oficiul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) din Khartoum într-un comunicat.



