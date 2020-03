Stiri pe aceeasi tema

- UDMR vine cu un pachet de masuri economice de susține pentru romani, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, UDMR propune ca statul sa suspende imediat obligațiile fiscale pentru intreprinderile care nu concediaza angajați in contextul epidemiei COVID-19, iar angajații concediați din cauza…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, considera ca intr-un termen de 10 zile se va putea estima varful epidemiei de COVID-19 pe teritoriul Romaniei. ‘Cred ca vom putea raspunde cam intr-o saptamana, 10 zile la aceasta intrebare (legata de varful epidemiei – n.r.). Este foarte important sa analizam evolutia…

- BRD Groupe Societe Generale anunta astazi o serie de masuri in sprijinul clientilor sai. Pentru clientii persoane fizice ale caror venituri sunt afectate temporar de efectele pandemiei de Covid-19, banca are pregatite proceduri de amanare la plata pentru 1-3 rate, in concordanta cu nevoile lor. De asemenea,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a lansat un pachet de masuri de stimulare pentru a ajuta economia zonei euro sa faca fata socului provocat de epidemia de coronavirus (Covid-19), relaxând si mai mult politica sa monetara deja ultrarelaxata, majorând programul de achizitii de active cu înca…

- Ziarul Unirea O prima companie din Alba ia masuri impotriva COVID-19: Toata echipa va lucra de acasa cel puțin doua saptamani O companie din Alba a anunțat joi, 12 martie 2020, ca toți angajații vor lucra de acasa, pentru o perioada de doua saptamani, cu posibilitatea de prelungire, in funcție de evoluția…

- Primaria Sectorului 2 anunța masuri preventive impotriva coronavirusului„Avand in vedere situația generata de coronavirus, domnul primar Toader Mugur Mihai a convocat, miercuri, 11 martie 2020, Comitetul temporar pentru prevenirea si gestionarea infecțiilor cu COVID-19 de la nivelul sectorului…

- Banca Nationala a Romanei a amanat evenimentele cu public programate in luna martie, in contextul epidemiei de coronavirus, in timp ce o parte dintre angajati vor intra in telemunca, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant de la BNR, Dan Suciu.

- Un district din Shiyan, provincia Hubei, in centrul Chinei, a decis sa implementeze masuri specifice unei stari de razboi pentru urmatoarele 14 zile. Este vorba de prima actiune de acest gen in China de la aparitia coronavirusului Covid-19, in decemrie 2019, intr-o piata din orasul Wuhan, situat tot…