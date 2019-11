Stiri pe aceeasi tema

- AHC Potaissa Turda a anunțat transferul lui Mihai Rohozneanu, coordonator de joc care a evoluat ultima data pentru CSM Reșița. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Ilie Vaidasigan a renunțat sa antreneze ca și principal, dar colaborarea noastra ramane deschisa. Am și avut o discuție, dorește sa ne ajute in continuare, dar noi trebuie sa gasim un antrenor principal. Antrenori romani nu prea sunt liberi de contract și ne gandim ca varianta la un antrenor…

- Formația noastra a caștigat confruntarea de duminica, 33-28, disputata contra celor de la CSM Reșița. Meciul a contat pentru etapa a V-a, din Liga Zimbrilor. Baieții noștri au inceput perfect

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 33-28, in fața celor de la CSM Reșița, intr-o partida care a contat pentru etapa a V-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- AHC Potaissa Turda a suferit prima infrangere din actualul sezon al Ligii Nationale de handbal masculin, duminica, in fata formatiei AHC Dunarea Calarasi, care s-a impus pe teren propriu cu scorul de 30-21 (18-10), in etapa a patra. Dragos Hantaru, golgheterul la zi al campionatului, a…

- Liga Zimbrilor la handbal masculin continua in acest weekend cu partidele etapei a treia. Intr-un derby zonal, Potaissa Turda a intalnit astazi SCM Poli Timișoara intr-un joc teoretic deschis oricarui rezultat. Practic, pe teren, ardelenii au facut legea și s-au impus meritat, 32-24 (14-11). The post…

- „A fost un meci impotriva campioanei Romaniei, iar dupa cum s-a vazut, am inceput cu o oarecare ezitare acest joc. Am avut emoții, scorul a fost la inceput de 5-0 in favoarea lui Dinamo, dupa care ne-am revenit și am inceput sa intram in joc. La un moment dat, a fost o diferența de doar doua…