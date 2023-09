Sucevean cu LEMNE în REMORCĂ prins de polițiști la Botoșani după ce a încercat să fugă pentru a nu a arăta actele Sucevean cu LEMNE in REMORCA prins de polițiști la Botoșani dupa ce a incercat sa fuga pentru a nu a arata actele Un tanar de 27 de ani, din județul Suceava a ramas fara permis, fara lemnele pe care le transporta și fara 2.000 de lei, dupa un control al polițiștilor din Bucecea, au anunțat astazi responsabilii IJP Botoșani. La data de 23 septembrie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au oprit pentru control, pe drumul […] Citește Sucevean cu LEMNE in REMORCA prins de polițiști la Botoșani dupa ce a incercat sa fuga pentru a nu a arata actele in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

