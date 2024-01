Suceava: Traficul prin vama Siret, blocat pentru a doua zi consecutiv de protestul agricultorilor Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret din judetul Suceava este afectat, pentru a doua zi consecutiv, de protestelor fermierilor si transportatorilor. Zeci de tractoare si utilaje agricole continua sa ocupe trei din cele patru benzi de circulatie de pe drumul national DN2, pe portiunea cuprinsa intre orasul Siret si punctul de trecere a frontierei, astfel incat accesul camioanelor catre si dinspre Ucraina este blocat. O singura banda de circulatie este deschisa masinilor mici, traficul rutier pe aceasta desfasurandu-se alternativ. ‘Vom sta aici cat va fi nevoie, pana ce nemultumirile… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

