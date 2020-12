Suceava: Restaurantele și cafenelele se închid pentru 14 zile în această localitate Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Suceava a decis sa bage localitatea Radauți in scenariul roșu din cauza ratei de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori. Astfel, in aceasta localitate se inchid restaurantele și cafenelele iar organizarea de spectacole și concerte va fi intersisa. Potrivit Prefecturii Suceava, municipiul Radauti are o incidenta a cazurilor de COVID-19 de 3,22 cazuri la mia de locuitori, iar restrictiile intra in vigoare din data de 22 decembrie, ora 0,00, ramanand valabile pana pe 4 ianuarie 2021, cand se va reanaliza contextul epidemiologic. Conform hotararii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

