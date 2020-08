Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, le recomanda cetatenilor sa poarte masca si pe strada, in aer liber si in spatiile aglomerate, chiar daca masura nu este obligatorie in localitate. ”Asta nu inseamna ca nu suntem vigilenti in continuare. Au confirmat si cei de la ISU, care au fost in control,…

- Directia de Sanatate Publica anunta ca in judetul Buzau au mai fost confirmate, in ultimele 24 de ore, 32 cazuri noi de imbolnavire cu noul coronavirus. Pacientii nou confirmati au varste cuprinse intre 24 ani si 88 de ani. A fost raportat si un deces.

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a afirmat, intrebata despre posibilitatea purtarii mastii de protectie in spatiile deschise, in zonele aglomerate, ca se va sfatui cu cei din Comitetul pentru Situatii de Urgenta si cu virusologii, respectiv epidemiologii.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in municipiul resedinta de judet sunt in evolutie 13 cazuri de COVID-19 si indeamna populatia sa respecte in continuare masurile de protectie, pentru ca situatia ”se poate schimba de la o zi la alta”. Lungu…

- Ieri, numarul persoanelor infectate crescuse la 235, iar șapte pacienți sunt la Terapie Intensiva V. S. Pe langa creșterea constanta a numarului de cazuri noi de coronavirus inregistrate in județul Prahova, de peste 10 in fiecare zi, s-a marit, din nefericire, și cel al pacienților care au ajuns pe…

- Adancata este una dintre cele 8 comune din judetul Suceava care au fost carantinate, la sfarsitul lunii martie, in contextul pandemiei de COVID-19. Primarul comunei, Viorel Cucu, sustine ca-n localitate nu s-a inregistrat niciun caz de imbolnavire. Primarul comunei Adancata, din judetul Suceava, Viorel…