- Pompierii au intervenit, de la inceputul anului si pana in prezent, pentru stingerea a 120 de incendii de vegetatie uscata care au afectat o suprafata de aproximativ 530 de hectare de teren, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea."De la inceputul…

- Pompierii de la detasamentele Husi si Vaslui din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit, in cursul noptii de marti spre miercuri, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata, in total fiind afectata o suprafata de aproximativ 200 de hectare."Sectia…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 43 de situatii de urgenta, cele mai multe solicitari fiind pentru acordarea asistentei medicale, pentru stingerea incendiilor de vegetatie uscata si pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice, respectiv vantul puternic, a informat, marti,…

- Pompierii au intervenit, in ultimele trei zile, la un numar de 55 de situatii de urgenta, cele mai multe solicitari fiind pentru acordarea asistentei medicale si stingerea incendiilor de vegetatie uscata, a informat luni, intr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Pompierii si mai multi lucratori ai Ocolului Silvic au intervenit timp de sase ore, in noaptea de duminica spre luni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in apropiere de municipiul Tulcea, fiind afectata o suprafata de aproximativ 300 de hectare de vegetatie uscata, stuf si maracinis.Potrivit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” Dolj au fost solicitate sa intervina la 124 situatii de urgenta. Majoritatea interventiilor au fost pentru acordarea asistenței medicale de urgența (99 de cazuri). In afara acestor situații, pompierii au acționat și pentru stingerea…

- In aceasta seara, in jurul orei 17:20, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit in localitatea Radulești, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata. Echipajele au acționat cu doua autopeciale de stingere cu apa și spuma. La stingerea incendiului pompierii…

- Peste 50 de pompieri si voluntari intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a cuprins circa 250 de hectare de teren, in zona localitatilor buzoiene Beceni si Scortoasa. Pompierii incearca sa localizeze focarul pentru ca flacarile sa nu ajunga in zonele locuite potrivit…