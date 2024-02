Pompierii ISU Delta Tulcea, solicitati la cinci incendii noaptea trecuta (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 ndash; 11.02.2024, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea au desfasurat un numar de 25 de misiuni, potrivit ISU Delta Tulcea IncendiiIn acest weekend, pompierii tulceni au intervenit pentru localizarea si lichidarea a trei incendii,…

- In perioada 9 11 februarie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 154 misiuni, cele mai multe dintre ele 113 , fiind pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital a persoanelor cu afectiuni medicale,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Delta" al judetului Tulcea au desfasurat in acest weekend 23 de misiuni. Potrivit ISU Delta Tulcea, in acest sfarsit de saptamana, salvatorii militari au intervenit pentru localizarea si lichidarea a trei incendii, produse pe raza judetului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati seara trecuta sa intervina la un incendiu izbucnit in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea incendiul a cuprins acoperisul unei case. La fata locului s a intervenit cu patru autospeciale…

- In perioada 30.12.2023 ndash; 02.01.2024, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Deltaldquo; al judetului Tulcea au asigurat, zilnic, misiunile de raspuns in diferite situatii de urgenta.Potrivit ISU Delta Tulcea, in perioada de referinta mentionata anterior, la nivelul judetului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati noaptea trecuta cu privire la un incendiu la o casa in localitatea Ovidiu pe strada Portului 10. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului…

- In cursul acestei nopti, in jurul orei 00:30, a fost solicitat ajutorul pompierilor militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o nava ce transporta cereale, ancorata in zona Mila 35, judetul Tulcea. Potrivit ISU…

- Pana la ora 8:00 in aceasta dimineata, dispeceratul ISU "DELTA" Tulcea a inregistrat 300 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 care semnalau diverse situatii de urgenta. Majoritatea acestor apeluri au anuntat copaci si crengi cazuti pe carosabil. Potrivit ISU Delta Tulcea, pompierii tulceni au intervenit…