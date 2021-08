Stiri pe aceeasi tema

- Joi, politistii Sectiei de Politie Rurala Ipotesti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, au facut trei perchezitii domiciliare in acest dosar, ridicand inscrisuri, dispozitive de stocare a datelor electronice, dispozitive de comunicare la distanta si alte dispozitive electronice,…

- Fostul deputat Stefan Alexandru Baisanu a fost retinut de politisti si introdus in arestul IPJ Suceava, intr-un dosar in care este banuit de santaj, informeaza Agerpres . Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, politistii Sectiei de Politie Rurala Ipotesti, sub coordonarea Parchetului…

- Fostul deputat Stefan Alexandru Baisanu a fost retinut de politisti si introdus in arestul IPJ Suceava, intr-un dosar in care este banuit de santaj. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, politistii Sectiei de Politie Rurala Ipotesti, sub coordonarea Parchetului de…

- Fostul deputat de Suceava, Alexandru Baișanu, a fost reținut 24 de ore fiind banuit de savarșirea infracțiunii de șantaj. Potrivit unui comunicat oficial, in cursul acestei zile, polițiștii Secției de Poliție Rurala Ipotești, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au efectuat 3…

- La data de 29 iulie 2021, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 28 de ani, din comuna Lunca Mureșului, care este cercetat pentru violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 28/29 iulie 2021,…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Iasi au identificat un barbat de 47 de ani, banuit de furt. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 7 iulie, acesta ar fi sustras trei genti de dama dintr-un magazin din municipiul Iasi, cauzand un prejudiciu de aproximativ…

- Ieri, 25 mai 2021, politistii Secției 5 Poliție Rurala au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 37 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare. In sarcina acestuia, s-a reținut faptul ca, in…