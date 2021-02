Succesul pariurilor sportive online in Romania 2016 – inceputul pariurilor online reglementate Nascuta in 2004, prin patrunderea unor case de pariuri online din afara, foarte populare la acea vreme, precum Gamebookers, Bwin, Bet 365, industria jocurilor de noroc online din Romania a inceput cu adevarat sa ia avant dupa 2016. Reglementarea activitatii din acest domeniu a adus, pe langa taxe substantiale la stat, si semnificativ mai multa siguranta pentru utilizatori. Daca inainte de 2016 alegerea unui site de incredere era un joc de noroc, soldat de multe ori cu pierderi, o data cu impunerea licentei, agentiile au inceput sa fie mult mai atente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

