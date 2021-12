Alex Velea are motive sa fie fericit la sfarșit de 2021. Cantarețul a dezvaluit intr-un interviu pentru click.ro ca a avut parte de un adevarat succes pe plan profesional anul acesta. Cantarețul in varsta de 37 de ani se imparte intre viața de familie și cariera. Are o relație de ani de zile cu cantareața Antonia alaturi de care a și devenit tata de doua ori. Au impreuna doi copii, pe Dominic și pe Akim. Cand vine vorba despre munca lui, Alex Velea spune ca are cu ce sa se mandreasca. Cantarețul are propriul studio care a mers ca pe roate in ultimul an de zile. Are multe rezultate pe plan profesional,…