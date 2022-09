Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai emoționante coperți și prime pagini despre moartea Reginei Elisabeta Nu doar Marea Britanie, ci o lume intreaga deplange zilele acestea moartea Reginei Elisabeta . Este fara doar și poate un moment istoric. Cel mai longeviv monarh al Marii Britanii s-a stins din viața pe data de 8 septembrie,…

- Cand si unde s-a intalnit Elena Udrea cu Regele Charles al III-lea? In aceste zile, intreaga lume asista la ultimul drum al celei ce a fost cel mai longeviv suveran european. Pe 8 septembrie, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii deceda la castelul Balmoral, la varsta de 96 de ani. Așa cum era de…

Sindicatele lucratorilor poștali și personalului feroviar de la Royaal Mail au declarat ca, "din respect" pentru regalitate in slujba țarii și familiei, au decis sa anuleze grevele programate in aceasta perioada, transmite BBC. Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, a murit,…

Incetarea din viața a Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a marcheaza sfarșitul unei epoci istorice, plina de schimbari, in care Marea Britanie a avut de jucat un rol de prima mana, transmite fostul președinte Ion Iliescu: „Pastrez o amintire puternica intalnirii din 2004".

Dupa 70 de ani de domnie, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este omniprezenta in viața britanicilor, care ii simt zilnic prezența fie direct - prin portretele de pe monede, bancnote, timbre -, fie indirect - prin diverse simboluri regale aplicate pe o serie de obiecte sau produse comerciale.…

Regele Charles al III-lea si Camilla, acum regina consoarta, au ramas joi seara la Balmoral, dar vor calatori vineri la Londra, unde noul rege va avea o audienta cu noul premier, Liz Truss.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața astazi, 8 septembrie 2022, iar dupa decesul ei va urca la tron fiul acesteia, Prințul Charles, care va domni acum sub titlul de Regele Charles al III-lea. Iata care este ordinea in care urmașii la tron pot ajunge in fruntea ierarhiei, dupa…

Charles, fiul Elisabetei a II-a, este noul Rege al Marii Britanii, dupa decesul mamei sale. El va fi proclamat, vineri, urmand ca ceremonia sa aiba loc dupa funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Familia Regala a transmis un comunicat, joi seara, in numele lui Charles, noul Rege, Regele Charles al III-lea.…