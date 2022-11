Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Volei Alba Blaj – „U”-NTT Data Cluj-Napoca 3-0 | Campioana, succes facil Volei Alba Blaj a obținut o victorie facila in a treia runda din Divizia A1 la volei feminin, scor 3-0 (25-15, 25-12, 25-10), in Sala „Timotei Cipariu”, in meciul cu „U”-NTT Data Cluj-Napoca, o partida ce a durat doar 60…

- In cadrul etapei a V-a a Diviziei A1 de volei masculin, CSM Suceava a evoluat la sfarșitul saptamanii trecute pe terenul echipei Rapid București. Sucevenii nu au avut nicio șansa in fața unei formații cu nu mai puțin de noua jucatori straini in lot. Gazdele s-au impus cu 3-0 dupa un meci fara istoric…

- Campioana „en-titre”, Volei Alba Blaj a caștigat in minimum de seturi, scor 3-0 (25-20, 25-16, 25-17), in deplasare cu CSM București, revenita pe prima scena. Vizitatoarele au aliniat o firmula cu 5 modificari comparativ cu runda inaugurala, ținand cont de dificultatea scazuta a intalnirii. Fara emoții…

- Volei Alba Blaj a debutat cu dreptul in Divizia A1, invingand in minimum de seturi, scor 3-0 (25-17, 25-19, 25-18) pe CSO Voluntari, in derby-ul etapei inaugurale a campionatului de volei feminin. Venita dupa decepția din Supercupa Romaniei, echipa din „Mica Roma’ și-a imbunatațit considerabil calitatea…

- Etapa a sasea a Ligii a 2 a, seria 1, le a adus fotbalistelor de la Farul Constanta un nou succes la scor, 7 2 in deplasare cu FCSB.Pentru echipa de pe litoral au marcat Putina 41, 87 , Rida 32 , Balan 43 , Laiu 49 si Deca 78 , al saptea reusita fiind un autogol.Pregatita de un staff tehnic format din…

- Ciclistul belgian Kamiel Bonnen a castigat etapa a treia a Turului Marii Britanii, desfasurata marti intre Durham si Sunderland, pe distanta de 163,6 km, potrivit Agerpres.Bonnen, component al echipei Sport Vlaanderen-Balois, a fost inregistrat cu timpul de 4 h 05 min 33 sec, devansandu-l la sprint…

- Nici ca se putea un inceput de campionat mai bun pentru handbalistele Gloriei! Duminica seara, la Sala Sporturilor, in prima etapa a noii editii a Ligii Nationale, fetele lui Adrian Chirut au invins detasat, scor 28-19, pe CSM Slatina, o „incalzire” reusita pentru super duelul cu Rapid din etapa viitoare.…

- Echipa RC Lens a invins sambata seara formatia AS Monaco, in deplasare, cu scorul de 4-1, intr-un meci din etapa a treia a Ligue 1. Lens a ajuns la 7 puncte si conduce in clasament, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…