Suc de varză - Licoarea magică ce aduce beneficii neașteptate pentru corp - Cercetătorii care au făcut descoperirea se declară impresionați Un elixir pentru stomacSucul de varza a fost folosit de decenii ca remediu pentru ulcerul gastric. Acest lucru se datoreaza conținutului sau de glutamina, un aminoacid care ajuta la regenerarea mucoasei stomacului și la vindecarea ulcerațiilor.Combaterea caderii paruluiSucul de varza conține vitamina A, esențiala pentru producția de sebum, un ulei produs de foliculii de par care acționeaza ca un lubrifiant natural pentru scalp și par. Consumul regulat de suc de varza poate ajuta la prevenirea caderii parului și la stimularea creșterii acestuia.Imbunatațirea aspectului pieliiDatorita conținutului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intotdeauna e bine sa fie cateva cepe la indemana. Sunt unul dintre cei mai utili insoțitori culinari indiferent de anotimp. De aceea le cumperi in vrac de la supermarket, aprovizionandu-te cu pungile acelea mari din plasa pline de ceapa de tot felul. Dar, pentru ca semnele lor de alterare nu sunt la…

- De ce este octombrie esențial pentru pregatirea corpului pentru iarna?Odata cu schimbarea sezonului, corpul nostru trebuie sa raspunda unor provocari noi: variațiile mari de temperatura, expunerea la agenții patogeni diferiți și chiar modificarile hormonale cauzate de zilele mai scurte. Pregatirea…

- Tuica si palinca sunt medicamente curate. Concluzia vine chiar dintr-un studiu al unor biochimisti americani. Potrivit acestora, o enzima conținuta in țuica ajuta la tratarea problemelor digestive și a celor cardiace. Consumata in cantitați moderate, bautura are efecte benefice pentru sanatate. Consumul…

- 1. Nutrienți esențiali:Broccoli este o sursa bogata de vitamine, minerale și fibre. Conține vitamina C, vitamina K, vitamina A, vitamina B6, folat, potasiu, mangan și fier, doar pentru a numi cateva. Vitamina C, de exemplu, este esențiala pentru sanatatea pielii, vindecare și funcționarea adecvata…

- Potrivit Women’s Health, iata cateva motive pentru care fructele de toamna sunt atat de benefice:Bogate in nutrienți esențiali: Fructele de toamna, cum ar fi merele, perele, strugurii, nucile și gutuile, sunt pline de vitamine și minerale esențiale pentru sanatate. Acestea furnizeaza organismului o…

- Legume de toamna sunt o mulțime din fericire, fiind un anotimp bogat și plin de daruri din partea naturii. Iata care sunt cele mai apreciate legume de toamna și cele pe care este bine sa le consumam in acest sezon pentru a ne bucura din plin de beneficiile pe care ele le au pentru sanatatea noastra.Legume…

- Un ten frumos și radiant nu este doar rezultatul unei rutine complexe de ingrijire a pielii.Adevarul este ca frumusețea pornește din interior iar ceea ce mancam poate avea un impact semnificativ asupra aspectului pielii noastre. Iata cateva dintre alimentele ce te ajuta sa ai o piele sanatoasa și stralucitoare.…

- Un ten frumos și radiant nu este doar rezultatul unei rutine complexe de ingrijire a pielii.Adevarul este ca frumusețea pornește din interior iar ceea ce mancam poate avea un impact semnificativ asupra aspectului pielii noastre. Iata cateva dintre alimentele ce te ajuta sa ai o piele sanatoasa și stralucitoare.…