- Doua transporturi cu deșeuri din plastic au fost ”intoarse din drum” de polițiștii de frontiera giurgiuveni și comisarii Garzii de Mediu, in urma controalelor efectuate asupra mijloacelor de transport in Vama Giurgiu. In cursul zile de miercuri, la diferite intervale de timp, politistii de frontiera…

- Trei barbați de origine afgana au fost depistați de catre politistii de frontiera giurgiuveni, ascunși in semiremorca unui ansamblu rutier. Aceștia, șoferul și mijlocul de transport au fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor. Potrivit reprezentanților…

- Un irakian si un palestinian au fost depistati in timp ce se deplasau pe jos, pe Podul Prieteniei, dinspre Bulgaria spre Romania, in incercarea de a intra ilegal in tara. ”Politistii de frontiera giurgiuveni aflati in serviciu pentru supravegherea perimetrului Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- O cantitate de peste 22 de tone de deseuri din hartie, pe care un cetatean roman o transporta din Bulgaria in Romania fara documente transfrontaliere complete, a fost oprita la PTF Giurgiu, potrivit Agerpres. "Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au efectuat,…

- Un tanar de 22 de ani, din Maroc, ce intenționa sa ajunga in Italia, a fost depistat cu acte false la Punctul de Frontiera Giurgiu, iar polițiștii de frontiera i-au intrerupt calatoria spre Occident. La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetatean italian,…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac au descoperit intr-un tir incarcat cu jucarii de pluș care avea destinația finala Franța șase migranți afgani care solicitasera azil in Romania. „Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat sase cetateni afgani, solicitanti…