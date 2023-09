Stiri pe aceeasi tema

- Noul sediu al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, a carui constructie a inceput in urma cu aproape un deceniu si jumatate in municipiul Sfantu Gheorghe, va fi inaugurat in acest an, a declarat azi subsecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Petru Bledea. Potrivit acestuia, investitia…

- Un bust al generalului erou Grigore Balan, comandantul secund al Diviziei 1 Munte, cazut la datorie in luptele pentru eliberarea orasului Sf. Gheorghe, in toamna anului 1944, va fi dezvelit și sfințit in cadrul unei ceremonii care va avea loc vineri, 8 septembrie 2023, ora 11.00, in incinta…

- Un numar de 260 de probe de miere au fost inscrise la cea de-a doua editie a concursului apicol Nektaria, ce va avea loc la finele acestei luni la Sfantu Gheorghe, informeaza organizatorii. Potrivit acestora, vineri dimineata a inceput evaluarea probelor, castigatorii urmand sa fie desemnati de catre…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a anuntat, miercuri, semnarea contractului de proiectare si constructie a Muzeului Comunismului, un proiect unic in tara, in valoare de peste 59 milioane de lei, care ar urma sa fie finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). „Am inceput deja…

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, in ultimul meci din etapa a treia a Superligii de fotbal. Oaspetii au marcat la fiecare ocazie de gol creata, prin slovacul Pavol Safranko (41), din centrarea lui…

- Falcon Lake, o poveste delicata și emoționanta a primei iubiri, fermecatoare și infricoșatoare in același timp, va putea fi vazut in cinematografe, incepand de vineri, 28 iulie. Misterios și tulburator transpus pe pelicula de 16 mm, cu peisaje a caror frumusețe de carte poștala iți taie rasuflarea,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a alocat Asociatiei Clubul Sportiv Sepsi-SIC din Sfantu Gheorghe peste 4,5 milioane de lei din bugetul judetului pentru participarea echipelor de juniori si seniori la competitiile interne si internationale in sezonul 2023-2024, precum si pentru organizarea de evenimente…

- Mai multe obiecte si documente inedite ce au apartinut scriitorului Romulus Cioflec, nascut in anul 1882 in localitatea Araci, din judetul Covasna, au fost donate Muzeului National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe de catre fiica acestuia, Gabriela Corodeanu, au anuntat vineri reprezentantii…