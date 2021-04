Stiri pe aceeasi tema

- Marina indoneziana a anuntat ca a gasit submarinul disparut in largul insulelor Bali si a confirmat ca toti cei 53 de membri ai echipajului au murit, scrie Reuters. Acesta este rupt in trei...

- Epava submarinului din Indonezia, disparut de miercuri, a fost gasita pe fundul marii și toți cei 53 de membri ai echipajului sunt morți, a declarat duminica comandantul militar al Indoneziei, mareșalul Hadi Tjahjanto.

- Marina indoneziana a anuntat duminica, 25 aprilie, ca a gasit submarinul disparut acum cinci zile in largul coastelor insulei Bali , din Oceanul Indian, si a confirmat ca toti cei 53 de membri ai echipajului au murit, informeaza agențiile France Presse, DPA si Reuters, citate de Agerpres . Comandantul…

- Marina indoneziana a anuntat ca a gasit submarinul care a disparut in largul Bali si a confirmat ca toti cei 53 de membri ai echipajului au murit, informeaza AFP, dpa si Reuters. Submarinul, rupt in trei bucati si care a fost dat disparut miercuri, a fost gasit pe fundul marii in largul Bali,…

- Submarinul care a disparut in largul insulei Bali cu 53 de oameni la bord s-a scufundat, a confirmat sambata marina indoneziana, transmite AFP. Marina a anuntat mai devreme ca a recuperat de pe mare mai multe resturi, dintre care unele provenind din interiorul navei, sugerand ca s-au produs pagube iremediabile.…

- Sambata, marina a anuntat ca a recuperat de pe mare mai multe resturi, unele provenind din interiorul navei.”Pe baza elementelor despre care credem ca provin de pe KRI Nanggala, am schimbat statutul submarinului din disparut in scufundat", a indicat Yudo Margono, purtator de cuvant al marinei indoneziene,…

- Submarinul dat disparut in largul Bali, cu 53 de membri ai echipajului la bord, s-a ”scufundat”, a anuntat un purtator de cuvant al Marinei indoneziene, iar autoritatile cred ca echipajul si-a epuizat rezerva de oxigen, relateaza AFP. ”In baza unor elemente care credem provin de la KRI Nanggala,…

- Indonezia a lansat miercuri o operațiune de cautare a navei care derula manevre in nordul insulei din Oceanul Indian, scrie BBC.Un submarin al Marinei indoneziene, cu 53 de oameni la bord, a disparut miercuri in apropierea insulei Bali, au anunțat oficialii de la Jakarta. Oficialii au demarat operațiunile…