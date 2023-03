Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta convorbire are loc in continuarea consultarilor politice foarte consistente pe care cei doi șefi ai diplomațiilor romana și americana le-au avut in noiembrie 2022, cu ocazia prezenței la București a secretarului de stat american, in contextul gazduirii de catre ministrul Bogdan Aurescu a reuniunii…

- Masinile Google Street View se intorc in Romania, cu scopul de a actualiza imaginile din peste o suta de localitati si drumurile aferente acestora, informeaza Google intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres. „Masinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta. In urmatoarele luni,…

- Puterea care l-a adus candva la Bucuresti, continua sa-l tina in geam la Cotroceni de ani de zile pentru ca s-a dovedit cea mai buna alegere: nu deranjeaza pe nimeni, tace si semneaza. Si schiaza. Teoretic, Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Ca presedinte, nu doar ca are in spate cel mai mare…

- Printre proiectele de pe masa Guvernului se afla, pentru aprobare, și Contractul de finantare cu Banca Europeana de Investitii privind investitii prioritare in domeniul sigurantei rutiere. Contractul a fost semnat la Bucuresti, la 15 decembrie 2022, si la Luxemburg, la 19 decembrie 2022. Proiectul se…

- MApN a anunțat, intr-un comunicat remis presei, ca acordul-cadru a fost atribuit prin derularea unei proceduri specifice organizate potrivit dispozițiilor H.G. nr. 912/2021 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferenta programului de inzestrare „Sistem UAS tactic-operativ clasa…

- Primark, retailerul irlandez de moda, a deschis joi primul magazin din Romania in centrul comercial ParkLake din Bucuresti, iar anul viitor va deschide al doilea magazin din Romania in centrul comercial AFI Cotroceni. Grupul vrea sa ajunga la 530 de magazine in intreaga lume, pana la sfarsitul anului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, cu privire la esecul aderarii la Schengen, ca „vinovatii nu se gasesc in Bucuresti, nici in Romania”. „Am vazut ca exista multi sfatuitori publici care creeaza asteptari legate de Consiliul de astazi si de maine. Pot sa va spun din capul locului ca voi…

- Daca Guvernul și Parlamentul din București ar anunța a doua zi dupa unire ca salariile și pensiile din R.Moldova cresc la nivelul celor din Romania, atunci 80% din cetațeni, inclusiv vorbitorii de limba rusa, ucraineana sau evrei au spus ca vor vota pentru Unirea R. Moldova cu Romania