- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni, la deschiderea noului an scolar, ca a decis sa includa subiectul consumului de droguri in randul tinerilor pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

