- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca de anul scolar viitor va exista o singura medie generala, la final. El explica faptul ca profesorii stiu sa ii evalueze periodic pe elevi si ca, din punct de vedere administrativ, nu este nevoie de mai mult decat media de final de an scolar. "Media generala…

- Peste 47.000 de elevi din Romania au facut testat de literație in ultimele 15 luni, iar 42% din elevii din Romania au obținut scorul „nefuncțional” la acestea. 47% din elevii claselor I-VIII se incadreaza la nivelul „minim funcțional” al literației Brio, platforma de teste standardizate pentru elevi,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca rezultatele la simularea examenelor nationale (Bacalaureat si Evaluare nationala), cu doua exceptii, sunt mai slabe decat cele de anul trecut. „Rezultatele la simulare, cu doua exceptii, sunt mai slabe decat anul trecut. Exceptiile sunt la examenul…

- Peste 70 de rectori de universitati s-au reunit la Politehnica ieseana in ultimele trei zile. La intalnire a participat si ministrul Educatiei, dar si cel al Cercetarii. A fost adoptata o rezolutie in sapte puncte, care ar urma sa aduca schimbari importante in invatamantul universitar Printre concluziile…

- Structura anului școlar va arata diferit de anul viitor a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Semestrele vor fi inlocuite cu cinci module de invațare care vor fi alternate cu vacanțe. Ministrul a spus ca și tezele vor fi inlocuite cu evaluari standardizate,…

- Este nevoie ca in Legea educației naționale sa fie prevazuta o forma de invațamant hibrid, care sa valorizeze competențele digitale achiziționate atat de profesori, cat și de elevi și de studenți, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Ministrul Educației este dator sa respecte legislația in vigoare.…

