Tradiția concertelor organizate la inceputul anului universitar de catre UVT sub genericul „Univibes" continua și in acest an cu o serie de recitaluri susținute pe doua scene amplasate in incinta Universitații de Vest din Timișoara. Concertele vor avea loc in data de 27 septembrie, de la ora 19, unde la Electric stage (in parcarea din […]