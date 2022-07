Subcarpati la Romexpo: Program si reguli de acces Va invitam pe 22 iulie la Romexpo in aer liber la a treia editie a showului Subcarpati – Da-i Foale. Vom avea parte de un show cu totul special alaturi de trupa si invitaii lor. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C, din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 19:00 iar concertul incepe de la ora 19:30. Dupa deschiderea portilor puteti sosi la orice ora doriti. Evenimentul are loc in aer liber. 1. Reguli de acces Este interzis accesul cu: – sticle, conserve; – mancare sau bauturi de orice fel; – artificii, arme, obiecte periculoase; – obiecte cu laser… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

