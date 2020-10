Stiri pe aceeasi tema

Din Biblie citire: gloria tinerilor este taria lor, iar a celor batrani – experienta lor… Acum doi ani, pentru prima data in istoria umanitatii, la nivel mondial, numarul persoanelor in varsta l-a depasit pe cel al copiilor sub cinci ani, iar pana in 2050 se estimeaza ca numarul…

Universul artistic al artistului plastic Dumitru Popa va așteapta sa-i descifrați ințelesurile pana in 10 septembrie la Galeria de Arta Turda.

Pe 20 august, de la ora 19, criticul de teatru Octavian Saiu il are ca invitat pe regizorul Silviu Purcarete, intr-o ediție extraordinara a Anotimpurilor dialogului despre teatru. Dialogul cu aclamatul regizor roma...

Un segment de drum proaspat reparat din satul Nicoreni, raionul Drochia, a devenit marul discordiei în localitate. Acesta este mult mai îngust decât cel vechi, iar șoferii nu mai pot circula pe doua benzi. Oamenii spun ca pe alocuri, drumul a fost îngustat cu un metru și…

Lui Ion i s-a parut ca cel mai bun lucru e sa se calugareasca. Si fiindca alta manastire nu era pe acolo s-a dus la Manastirea Tacerii. Cand a ajuns, staretul i-a zis: – Poti ramane cat vrei aici la manastire cu o singura conditie: nu vorbesti nimic decat daca te intreb eu.Trece un an si staretul ii…

In data de 7 iulie 2020 se redeschide Galeria de Arta „Valer Suciu", data de la care va invitam sa vizitați expoziția personala a pictorului turdean Oleg Rusnac.