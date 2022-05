Sub semnul penelului Fata care a dat biroul de la mulținaționale pe șevaletul din atelier Intr-o lume tot mai grabita, tot mai indiferenta, tot mai ahtiata dupa senzațional, intr-o lume in care interlopii și pițipoancele sunt modele de urmat, intr-o lume in care scara de valori s-a intors cu susul in jos, intr-o lume in care cei de sus ii vor pe toți jos, intr-o lume sulfuroasa unde cei mai mulți se pricep, teoretic, la toate și practic la nimic, cand dai de un om de cultura, de un artist, de un pictor, e ca și cum, in deșert, gasești o oaza. Te bucuri de apa cristalina și vie, respiri verdele oazei, zici bogdaproste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

