Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.400 de civili au fost executati sumar si prezentati ca ucisi in lupta in Columbia, de trei ori mai mult decat era estimat pana acum in acest scandal al „falsilor pozitivi”, cel mai grav implicand armata in aproape sase decenii de razboi intern, relateaza Agerpres.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Cluj au efectuat 3 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de savârșirea infracțiunilor de introducere…

- Ofițerii Serviciului Vamal, in colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinau, Oficiul Principal, au anihilat o grupare infracționala specializata in contrabanda cu produse narcotice in proporții deosebit de mari, introduse in țara prin intermediul coletelor poștale. Documentarile…

- Oamenii legii au descins la șase adrese din județul Suceava, la persoane suspecte de trafic de droguri de mare risc, anunța MEDIAFAX. Polițiștii din Suceava și procurorii DIICOT anunța ca au documentat activitatea infracționala a unor persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au facut perchezitii in municipiului Ploiesti, la opt persoane banuite de savarsirea unor infractiuni de talharie calificata, de lipsire de libertate si o infractiune de furt calificat din locuinta.

- Politistii au efectuat luni 10 perchezitii in Ploiesti intr-un dosar de talharie calificata, lipsire de libertate si furt calificat. Agresorii sunt banuiți ca au sustras bani si substante psihotrope dela persoanele talharite, anunța IPJ Prahova.

- Mai multi traficanti de droguri s-au trezit cu mascatii pe cap. Politistii efectueaza mai multe perchezitii domiciliare. Deja un tanar din Nicolina a fost ridicat si dus la audieri. Se pare ca este vorba de trafic de droguri de risc si de mare risc. In aceste momente perechezitiile sunt in desfasurare.…

- Un lider al rețelelor de trafic de droguri, acuzat in SUA, a fost prins dupa trei decenii in care a evitat autoritatile. Howard Farley a folosit identitatea unui bebelus decedat in 1955. Barbatul era cautat pentru trafic de droguri.