- Pete Buttigieg conduce în alegerile din Iowa, prima confruntare din cadrul cursei pentru selectarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, potrivit rezultatelor parțiale, relateaza site-ul postului CNN. În urma rezultatelor primite de la 62% din secțiile de…

- Fostul vicepresedinte american, Joseph Biden, ramane favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential programat in Statele Unite in noiembrie 2020, arata un sondaj efectuat de Institutul Morning Consult si citat de site-ul de stiri Axios.com.Conform sondajului,…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican, potrivit Mediafax. …

- Warren (70 de ani), care se afla intre cei mai bine cotati dintre cei 15 candidati la investitura Partidului Democrat, si-a facut deja publice in aprilie declaratiile fiscale pe 11 ani si i-a indemnat si pe rivalii ei sa-i urmeze exemplul, potrivit Agerpres. Unul dintre acestia, Pete Buttigieg,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a lansat un apel la moderatie adresat politicienilor din cadrul Partidului Democrat înscrisi în cursa prezidentiala, îndemnându-i sa evite "distrugerea sistemului" prin politici cu tendinte puternice de stânga, informeaza…

- Bloomberg, in varsta de 77 de ani, mogul media si filantrop, cu trei mandate de primar in cea mai mare metropola a Statelor Unite, este sceptic ca vreunul dintre actualii candidati democrati il poate invinge pe presedintele republican Donald Trump anul viitor, a indicat purtatorul sau de cuvant,…