Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), Helga Maria Schmid, s-a pronuntat impotriva apelurilor ca Rusia sa fie exclusa din acest for cu 57 de state din cauza razboiului pe care il poarta in Ucraina, transmite dpa, conform AGERPRES.

Rusia a marit livrarile de petrol din regiunea arctica spre China si India, oferit cu reduceri mai mari de pret, dupa ce Europa si-a inchis usile luna trecuta pentru titeiul rusesc, arata surse comerciale si date citate de Reuters.

Noi sancțiuni economice aplicate Rusiei de Uniunea Europeana și grupul G7 au intrat in vigoare astazi. Este vorba despre plafonarea prețului cu care Rusia exporta petrol, precum și despre embargoul european asupra petrolului rusesc importat pe mare, anunța RRA.

Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) nu a reusit la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre desfasurata vineri la Lodz (Polonia) sa ajunga la o declaratie sau la un acord care sa reflecte condamnarea Rusiei pentru agresiunea contra Ucrainei, impas ce ridica semne…

Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat joi ca va explora impreuna cu partenerii sai din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), reuniti la Lodz, in Polonia, ''toate posibilitatile legale'' pentru a obliga Rusia sa plateasca pentru distrugerea Ucrainei, relateaza…

Ministrii de externe din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) se reunesc joi si vineri la Lodz (Polonia), intr-o intalnire marcata de lipsa reprezentantului Rusiei, Serghei Lavrov, transmite EFE, conform AGERPRES.

Primariile și instanțele din mai multe regiuni ale Rusiei au fost atacate de un nou virus informatic, numit CryWiper, care distruge conținutul fișierelor și duce la apariția pe dispozitiv a unui mesaj care cere o rascumparare.