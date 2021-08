SUA vor să extindă evacuările din Kabul spre Europa Statele Unite sunt așteptate sa anunțe ca țari din Europa și Orientul Mijlociu au fost de acord sa gazduiasca temporar persoane evacuate din Kabul, au spus vineri oficiali americani pentru Reuters, în timp ce baza SUA din Qatar a atins capacitatea maxima.

Statele Unite încearca cu disperare sa evacueze mii de oameni din Afganistan pe masura ce apar din ce în ce mai multe informații ca represaliile talibanilor împotriva afganilor care au lucrat cu forțele conduse de SUA, forțând astfe puterile straine sa accelereze efortul de evacuare.

Dar oficialii au spus…

Sursa articol: hotnews.ro

