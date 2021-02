SUA: Virginia, la un pas de abolirea pedepsei capitale Virginia, care are un istoric trist de execuții pe pamânt american, a fost la doar un pas de a deveni primul stat din fostul spațiu segregaționist din Sud care a abolit pedeapsa cu moartea, potrivit AFP.

Dupa dezbateri electrice, Camera delegaților din Virginia a votat 57 pentru și 41 împotriva unei legi pentru abolirea pedepsei cu moartea.

Senatul a adoptat miercuri o lege comparabila, dar a formulat puțin diferit. Cele doua texte trebuie reconciliate înainte de a fi prezentate guvernatorului democrat Ralph Northam. El a facut cunoscut faptul ca va semna legea.

Pedeapsa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

