Un BMW iX a parcurs aproape 1000 km cu o singură încărcare

Un startup din SUA, pe numele său Our Next Energy, a instalat o baterie nouă, dezvoltată de inginerii săi, anunțând că a atins o autonomie de 978 cu un singur plin. Noua baterie, scriu cei de la piataauto.md , are numele de Gemini și a fost instalată pe un BMW iX. Are două tipuri… [citeste mai departe]