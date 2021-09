SUA: Un război intern între democrați amenință programul lui Biden Centriști acuzați ca sunt în serviciul lobbiștilor sau ca sunt prea apropiați de republicani și o aripa de stânga care ar dori cheltuieli iresponsabile: democrații se sfâșie pe planurile titanice de investiții dorite de Joe Biden, care lâncezesc în Congres în lipsa consensului, scrie La Libre, citat de Rador.



Dupa mârâieli în culise timp de saptamâni de negocieri, tensiunile au izbucnit la lumina zilei în aceasta saptamâna în partidul de la putere, cu o agresivitate incredibila la apropierea datei limita de joi.

