Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator american a anulat vineri interdictia privind armele de asalt in California, in vigoare de trei decenii, decizie condamnata imediat de catre guvernatorul acestui stat, Gavin Newsom, intr-un context de recrudescenta a omuciderilor avand legatura cu armele de foc in SUA, transmite sambata…

- O alta metoda de a ajuta campania de vaccinare. California a decis sa ofere 116,5 milioane de dolari in numerar și carduri cadou rezidenților care se vaccineaza anti-COVID inainte de 15 iunie. Masura guvernatorului democratic Gavin Newsom face parte dintr-un efort de a spori vaccinarile, in timp ce…

- Mama baiatului, Aiden Leos, isi ducea fiul la o scoala in Orange, la cativa zeci de kilometri sud-vest de Los Angeles, cand a fost depasita de un vehicul. S-ar fi facut un schimb de gesturi, iar unul dintre cei doi automobilisti din cealalta masina a tras in directia masinii mamei, nimerindu-l pe fiul…

- Guvernatorul statului american Florida a ridicat luni, cu efect imediat, toate restrictiile asociate pandemiei de COVID-19, justificandu-si decizia prin eficacitatea si disponibilitatea vaccinurilor dezvoltate impotriva acestei maladii, informeaza AFP. Ron DeSantis a promulgat o lege care pune capat…

- Guvernatorul statului american Florida a ridicat luni, cu efect imediat, toate restrictiile asociate pandemiei de COVID-19. El și-a justificat decizia prin disponibilitatea și eficacitatea vaccinurilor impotriva coronavirusului SARS-CoV2, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- California, cel mai populat stat american, are in vedere o redeschidere totala la 15 iunie, cu conditia sa nu existe un nou varf al pandemiei sau lipsa de vaccinuri, a anuntat marti guvernatorul sau, Gavin Newsom, relateaza AFP. "Ne putem proiecta de acum in viata post-pandemie", a declarat…

- Actorul american George Segal, nominalizat in 1967 la premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru interpretarea sa din filmul "Who's Affraid of Virginia Woolf?", a murit marti in California, la varsta de 87 de ani, a anuntat site-ul Deadline.com, potrivit AFP.