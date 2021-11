Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de cinci ani a fost impuscat mortal in nordul SUA, in timp ce un grup de adolescenti filma un videoclip pentru a-l posta pe retelele de socializare, a anuntat sambata, 27 noiembrie, politia din Brooklyn Park, in statul Minnesota. Potrivit Gun Violence Archive, incluzand sinuciderile, violența…

- Un copil palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana in cursul unor proteste violente produse vineri in Cisiordania, anunta autoritatile medicale palestiniene citate de cotidianul The Times of Israel, potrivit Mediafax.

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita in timpul filmarilor la westernul „Rust”, care aveau loc in New Mexico, SUA, scrie BBC. Incidentul a avut loc joi, pe platourile de filmare. Un barbat a fost ranit, iar o femeie, directorul de imagine al filmului, a murit la spital, in ciuda eforturilor…