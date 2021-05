Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise si mai multe se afla in spital dupa ce o persoana inarmata a deschis focul intr-o scoala din orasul rus Kazan, informeaza Reuters. Sunt date contradictorii cu privire la situatie, anumite agentii de stiri rusesti raportand ca doi adolescenti inarmati au fost implicati,…

- Situația exploziva din Ierusalim și Gaza a suscitat numeroase apeluri la calm din intreaga lume. Uniunea Europeana, Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alte țari au cerut Israelului și palestinienilor sa reduca tensiunile cat mai repede. Violențele s-au intensificat aseara dupa ce militanții palestinieni…

- Bilant COVID-19. Infectiile cu noul coronavirus din Marea Britanie revin la nivelurile observate la sfarsitul verii trecute, cu aproximativ una din 1.000 de persoane infectate, sugereaza datele Office for National Statistics. In saptamana pana la 24 aprilie, infectiile au scazut in toate cele patru…

- Cel putin 82 de persoane au murit duminica dimineata intr-un incendiu care a distrus un spital din Bagdad dedicat pacientilor bolnavi de COVID-19, potrivit unui nou bilant in crestere al acestei tragedii, informeaza AFP si dpa. Potrivit noului bilant, furnizat de Ministerul de Interne irakian,…

- Duminica, 4 aprilie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.151 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 97 decese și 1.456 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Represiunea manifestatiilor pentru democratie din Myanmar a facut circa 90 de morti sambata, cea mai sangeroasa zi de la lovitura de stat din 1 februarie in cursul careia junta militara a defilat cu autovehicule blindate si soldati intr-o impresionanta demonstratie de forta, noteaza AFP. …

- Cel puțin 32 de persoane au murit și alte 66 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in sudul Egiptului, la aproximativ 480 de kilometri de capitala Cairo, informeaza Sky News . Potrivit autoritații feroviare egiptene, ”persoane necunoscute” au tras semnalul de alarma din primul tren, provocand…

