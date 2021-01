SUA: Twitter suspendă contul unei parlamentare republicane de extremă dreapta Twitter a suspendat temporar la sfarsitul saptamanii trecute contul unei parlamentare americane republicane din randul miscarii de extrema dreapta, adepta a teoriei conspiratiilor, pentru ca a incalcat regulile de integritate a discursului pe reteaua sociala, au facut cunoscut Twitter si biroul parlamentarei, noteaza AFP.



Marjorie Taylor Greene, aleasa de curand in Congresul SUA din partea statului Georgia (sud), nu isi ascunde afinitatile cu miscarea complotista QAnon. Ea a scris mai devreme duminica pe Twitter mesaje despre alegerile din Georgia, afirmand ca au fost fraudate.

…

Sursa articol: agerpres.ro

