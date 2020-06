SUA: Trump reprogramează un miting de campanie pentru a nu coincide cu data comemorării abolirii sclaviei Presedintele Statelor Unite Donald Trump a anuntat vineri noapte ca a reprogramat primul sau eveniment public major de campanie de pe 19 pe 20 iunie, dupa o reactie negativa asupra datei alese, care coincide cu o zi in care se comemoreaza sfarsitul sclaviei, relateaza sambata dpa si Reuters.



Momentul initial si locatia Tulsa au provocat indignare in randul criticilor lui Trump, care au calificat drept o insulta la adresa memoriei lui George Floyd, barbatul negru a carui moarte in custodia politiei acum doua saptamani a provocat proteste in intreaga tara.



Pe fondul protestelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

