- Presedintele american Donald Trump, care a anuntat ca va parasi spitalul luni seara, "probabil nu este in afara de orice pericol", a estimat medicul Casei Albe, Sean Conley, citat de AFP."Chiar daca probabil nu este in afara de orice pericol, echipa si cu mine suntem de acord asupra faptului…

- Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra si nu are nevoie de oxigen suplimentar, scrie Agerpres.

- Starea de sanatate a presedintelui SUA, Donald Trump, infectat cu noul coronavirus, este buna, nu mai are febra si nici dificultati respiratorii, a anuntat sambata medicul Casei Albe, Sean Conley, relateaza Mediafax."In acest moment, eu si echipa suntem extrem de multumiti de progresele inregistrate…

- Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, nu primește în acest moment oxigen suplimentar și nu mai are febra de 24 de ore, a informat sâmbata medicul Casei Albe, Sean Conley, dând asigurari ca liderul SUA „se simte foarte bine”, relateaza AFP.Nivelul…

- Presedintele american, Donald Trump, este ingrijit cu un tratament experimental impotriva COVID-19, anticorpi de sinteza, si are "moralul bun" chiar daca este obosit, a anuntat vineri medicul Casei Albe, noteaza AFP."In aceasta dupa-amiaza, presedintele este inca obosit, dar are o moralul…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…