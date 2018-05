Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a generat controverse ample prin decizia de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului si prin mutarea sediului ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Recent, Donald Trump a afirmat ca "poate" va merge la inaugurarea noului sediu al ambasadei SUA, pe 14 mai.Insa…

- Donald Trump nu se va duce la inaugurarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, care va avea loc lunea viitoare, unde va fi reprezentat de John Sullivan, numarul doi al diplomatiei americane, dar si de fiica si consiliera sa Ivanka Trump, relateaza AFP.Casa Alba a difuzat luni lista delegatiei…

- Donald Trump nu se va duce la inaugurarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, care va avea loc lunea viitoare, unde va fi reprezentat de John Sullivan, numarul doi al diplomatiei americane, dar si de fiica si consiliera sa Ivanka Trump, relateaza AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marti ca, in luna mai ar putea calatori la Ierusalim, in Israel, unde SUA isi muta ambasada de la Tel Aviv. Noul sediu al ambasadei este programat sa se deschida pe 14 mai intr-o locatie provizorie, in timp ce este construit un sediu permanent. Reamintim…

- Donald Trump a declarat ca va participa la inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim daca "va putea" si a dat asigurari ca relatiile dintre SUA si Israel "nu au fost niciodata atat de bune", potrivit AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat luni ca ar putea participa la inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim, in luna mai, asigurand totodata ca relatiile intre Statele Unite si Israel "nu au fost niciodata atat de bune", transmite AFP. "Daca pot, voi merge", a raspuns…

- Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump , nu mai are acces la informatiile strict secrete de la Casa Alba dupa ce au fost revizuite procedurile in vigoare. Jared Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui SUA, se ocupa de procesul de pace israeliano-palestinian,…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…