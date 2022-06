Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite urmeaza sa-si „consolideze pozitionarea militara in Europa”, pentru ca NATO sa poata „raspunde la amenintari provenind din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian, maritim”, a declarat miercuri, la summitul NATO de la Madrid, presedintele Joe Biden.

- Președintele Biden a anunțat miercuri la Madrid, inaintea summit-ului NATO, ca SUA iși vor crește prezența militara in Romania. E vorba despre o noua forța de lupta, o brigada rotativa cu 3.000 de militari și 2.000 de angajați. „Statele Unite iși vor imbunatați poziția de aparare in Europa pentru a…

- Statele Unite iși vor spori prezența militara in Europa, a declarat președintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anunțate este și prezența a unei brigazi de 5.000 de militari in Romania. Biden a declarat ca summitul liderilor NATO…

- Statele Unite iși vor spori prezența militara in Europa, a declarat președintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anunțate este și prezența a unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.

- Statele Unite urmeaza sa-si "consolideze pozitionarea militara in Europa", pentru ca NATO sa poata "raspunde la amenintari provenind din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian, maritim", anunta miercuri, la Madrid, in cadrul unui summit al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Conform…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, miercuri, la summit-ul NATO de la Madrid, creșterea prezenței militare americane in toata Europa. Statele Unite iși vor „consolida poziția militara in Europa”, astfel incat NATO sa poata „raspunde la amenințari din toate direcțiile și in toate domeniile: terestru,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti la Madrid ca Spania gazduieste un summit al NATO „cu adevarat istoric”, intr-un moment cheie al Aliantei in contextul invaziei ruse in Ucraina, relateaza agentia EFE. Biden a avut inaintea inceperii summitului o intrevedere de circa o ora cu gazda acestuia,…

- Statele Unite vor face miercuri, la summitul NATO de la Madrid, ''anunturi precise'' despre ''noile angajamente militare terestre, navale si aeriene pe termen lung'' in Europa, in special in estul continentului, a declarat Jake Sullivan, principalul consilier diplomatic si militar al presedintelui…