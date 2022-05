Stiri pe aceeasi tema

- Congresul ar urma sa autorizeze utilizarea forțelor armate ale SUA pentru a apara integritatea teritoriala a Ucrainei, in cazul in care Rusia ar folosi arme chimice, biologice sau nucleare. Introducerea unei rezoluții comune care ar autoriza utilizarea forțelor armate ale SUA pentru a apara integritatea…

- Alexander Lukașenko a declarat vineri ca Belarus poate intra in razboi impotriva Ucrainei doar daca incepe „agresiunea” impotriva lor, potrivit presei ucraniene care citeaza Belta, agenția oficiala de presa a Belarus. Acesta susține ca in acest moment Opoziția din Belarus formeaza detașamente de voluntari…

- Mesajul lui Biden l-a vizat și pe președintele Chinei, caruia i-au fost deja transmise ferm consecințele pe care le va suporta, in caz ca il va sprijini pe Putin in razboiul din Ucraina. "Ziua de azi marcheaza o luna de cand Rusia a inceput carnagiul in Ucraina. Foarte mulți ucraineni refugiați iși…

- "Vom reconstrui totul. Fiecare strada a fiecarui oraș. Fiecare casa, fiecare apartament. Vom direcționa toate eforturile noastre in acest sens, tot ajutorul lumii. Deja construim fonduri pentru ca Ucraina sa traiasca", este mesajul transmis in urma cu scurt timp de președintele Zelenski, pe Facebook.Mesajul…

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, il critica dur pe patriarhul Kiril al Rusiei. Mesajul postat pe internet de Vasile Banescu reprezinta critica a Bisericii Ortodoxe Romane fața de cea din Rusia, de cand a inceput razboiul in Ucraina. Mesajul postat de purtatorul de cuvant al BOR este insoțit…

- Kremlinul spune ca acțiunea militara rusa se va opri „intr-o clipa” daca Ucraina indeplinește „condițiile”. Rusia cere Ucrainei sa inceteze acțiunile militare, sa-și schimbe constituția pentru a consacra neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rus și sa recunoasca republicile separatiste Donețk…

- Este posibil ca dictatorul belarus Alexandru Lukasenko sa fi dezvaluit din greseala planurile de invazie ale Rusiei in Ucraina la televizor. Un scurt videoclip distribuit de jurnalistul belarus Tadeusz Giczan pe Twitter il arata pe Lukasenko aratand spre o harta a Ucrainei care o arata segmentata in…

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat o ordonanța pentru a oferi Ucrainei „asistența militara imediata” in valoare de 600 milioane de dolari, in timp ce capitala țarii, Kiev, este asediata inca de la primele ore ale zilei de sambata, 26 februarie. Potrivit ordonanței, secretarul american de Stat Antony…