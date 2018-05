Stiri pe aceeasi tema

- Titeiul a ajuns zilele acestea la pretul de 75 de dolari/baril, cel mai inalt nivel din ultimii patru ani, astfel ca pretul carburantilor va fi mai scump in aceasta vara, iar analistii estimeaza ca acest trend va continua. Financial Times publică o analiză în care arată şoferilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. "Fac apel la toate statele membre…

- SUA vand catre Arabia Saudita armament de 1,3 miliarde de dolari. Congresul american urmeaza sa aprobe in zilele urmatoare tranzacția dupa ce Departamentul de State american a transmis, joi, o recomandare in acest sens, scrie Agerpres. Arabia saudita vrea sa achiziționeze 180 de platforme de lansare…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, sambata, ca ''batalia'' din partid se da pe voturi, adaugand ca ''bataliile, de obicei, nu sunt corecte''.''Greu de spus daca este corecta. Bataliile, de obicei, nu sunt corecte. Acum e o batalie care se da pe voturi'', a spus Stefanescu,…

- „S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru președinte executiv și secretar general pentru ca am adoptat o propunere de modificare a statutului ca secretarul general sa fie ales de congres și pentru vicepreședinți”, a declarat Dragnea la finalul CEX. De asemenea, potrivit liderului PSD,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat in aceasta seara la TVR, ca la Congresul din luna martie partidul ar trebui sa anunțe un candidat la președinție pentru alegerile din 2019.

- Administratia Trump a primit unda verde de a lua masuri dure impotriva importurilor de aluminiu si otel ca parte a incercarii de intarire a securitatii nationale, decizie ce poate provoca o reactie negativa din partea Chinei, a Uniunii Europene si a altor parteneri de comert, potrivit Financial…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24.