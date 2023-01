SUA: traficul aerian se reia treptat, după o defecţiune a sistemului informatic Operațiunile de trafic aerian se reiau treptat in SUA, dupa ce zborurile au fost oprite miercuri, potrivit unui comunicat al Administrației Federale a Aviației (FAA), transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

