Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile in care rata inflației iși arata “colții”, zeci de mii de salariați din Dolj supraviețuiesc in condițiile in care caștiga salariul minim pe economie. La finele lunii august 2021, zeci de mii de doljeni aveau contracte de munca incheiate cu salariul minim pe economie. Cel puțin așa figureaza…

- Blocul National Sindical (BNS) a transmis ca peste 1,1 milioane de angajati cu contract individual de munca cu norma intreaga au avut in iunie 2021 venituri brute realizate mai mici decat 2.350, cat este salariul minim pentru studii superioare. De asemenea, sindicalistii anunta ca, in 21 de judete,…

- Preoții din Romania caștiga sume impresionante, ele fiind variate in funcție de donațiile din biserica, dar și in funcței de banii pe care credincioșii ii doneaza. Ce salariu are un preot și cat caștiga in fiecare luna? Spre deosebire de alte țari, statul roman aloca fonduri mari pentru perosnalul cultelor…

- Bianca Dragușanu a facut recent o declarație controversata legata de oamenii care au terminat o facultate. Invitata in podcastul lui Damian Draghici, vedeta a spus ca ea, deși nu a terminat facultatea, se descurca foarte bine in viața, spre deosebire de multe alte persoane cu studii superioare pe care…

- Mai mult de jumatate (62%) dintre romanii cu studii superioare afirma ca sunt multumiti de starea financiara actuala, in timp ce doar 36% dintre cei care considera ca sunt membrii ai unei familii traditionale se declara multumiti de acest aspect al vietii.

- Romania a fost pe ultimul loc in Uniunea Europeana, in anul 2020, la numarul de absolventi de studii superioare cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, conform datelor Oficiului European de Statistica. Circa 25% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani erau absolventi de studii…

- In 2020, 41% din populatia Uniunii Europene cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Educatia tertiara este nivelul de educatie oferit…