- Statele Unite ale Americii au suspendat, vineri, eliberarea vizelor obisnuite in toate tarile, pe fondul crizei sanitare provocate de COVID-19, a anuntat Departamentul de Stat, citat de France Presse.

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda romanilor aflați in Spania, Franța și Germania ca, in contextul evoluției coronavirusului, sa ia in considerare scurtarea șederii și revenirea de urgența in...

- "Departamentul de Sanatate Publica din Riverside County a declarat o urgenta de sanatate publica in Coachella Valley dupa confirmarea unui caz local de coronavirus (COVID-19). Ca urmare, BNP Paribas Open nu va avea loc din cauza ingijorarilor privind coronavirusul si pentru securitatea participantilor…

- Deschiderea Bienalei de Arhitectura de la Venetia a fost amanata cu trei luni, pana in august, din cauza dificultatilor generate de raspandirea noului tip de coronavirus, informeaza miercuri DPA, potrivit Agerpres.Evenimentul se va desfasura in perioada 29 august - 29 noiembrie in locul intervalului…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a denuntat, marti seara, restrictiile de calatorie impuse de alte tari persoanelor care vin din regiuni italiene afectate de epidemia gripala, informeaza cotidianul La Repubblica."Ar fi incorect sa fie impuse limitari de catre alte tari. Nu le putem accepta",…

- OMS definește o urgența de sanatate publica de ingrijorare internaționala ca „un eveniment extraordinar" care constituie un „risc pentru sanatatea publica pentru alte state prin raspandirea internaționala a bolii" și „pentru a necesita potențial un raspuns internațional coordonat". Urgențele anterioare…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in regiunile administrative speciale ale Chinei, respectiv Hong Kong și Macao, ca autoritațile locale au activat nivelul de alerta „Urgența” cel mai ridicat, din cauza infecției de tip pneumonie virala, „Coronavirus”. „Ministerul…