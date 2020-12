Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Andrei MARGA Pentru a ințelege ceea ce se petrece acum in America, trebuie cunoscuta istoria Statelor Unite. In definitiv, in alegerile din 3 noiembrie 2020, au ajuns din nou in competiție, firește, cu noi actori, realismul politic, reprezentat de John Adams, și preocuparea dezvoltarii democratice,…

- ALEGERI SUA 2020 Dupa numararea a 95% dintre voturi, Biden a castigat un avans de 5.587 fata de contracandidatul sau. Pennsylvania este un stat-cheie in aceste alegeri. Trump nu poate fi reales presedinte daca nu obtine o victorie aici, fiind vorba despre un stat care desemeneaza 20 de mari…

- Președintele Donald Trump a recunoscut marți ca un acord de ajutor economic pe fondul pandemiei de coronavirus va aparea probabil dupa alegerile din 3 noiembrie, Casa Alba nereusind sa elimine diferendele cu colegii republicani din Senatul SUA, precum și cu democrații din Congres. „Dupa alegeri vom…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, vrea ca UE sa redevina un ''partener preferential'' al Washingtonului si sa consolideze alianta lor in cadrul NATO, pe care promite sa o modernizeze pentru a face fata Rusiei si Chinei, a declarat intr-un interviu publicat marti de…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, va merge saptamana viitoare la Beijing, pentru trei zile de discutii despre planurile de relansare a economiei fostei colonii britanice, transmite Reuters, citata de AGERPRES.Metropola economica, unul din punctele importante in reteaua financiara…

- Presedintele Donald Trump si-a facut sambata prima aparitie la un eveniment public de la revenirea la Casa Alba in urma celor trei zile de internare in spital dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19, inca nefiind clar daca el mai este contagios, relateaza Reuters, AFP si DPA. Trump a vorbit…

- Presedintele american Donald Trump, bolnav de COVID-19, si-a dat jos masca luni seara in balconul Casei Albe, unde a revenit dupa iesirea din spital, scrie AFP preluat de agerpres.Donald Trump, internat vineri in spitalul militar Walter Reed, de la periferia Washingtonului, s-a intors…

- Cea mai mare economie a lumii evita la limita sa intre in "shutdown". Cum a ajuns SUA aproape de incapacitate de plata Congresul SUA a adoptat miercuri o lege bugetara pentru a exclude temporar amenintarea unui "shutdown", adica oprirea guvernului federal din lipsa finantarii de…