Audierile, din cadrul procedurii de destituire, transmise la televiziune care au inceput in aceasta saptamana in Camera Reprezentantilor par sa nu-i fi facut pe multi americani sa-si schimbe parerea despre Donald Trump, sprijinul public pentru punerea sub acuzare a presedintelui SUA ramanand la fel ca inainte de primele marturii publice, relateaza Reuters.



Potrivit sondajului Reuters/Ipsos realizat online, joi si vineri, 44% dintre americanii adulti sustin ca Trump "ar trebui pus sub acuzare", in timp ce 40% au o opinie contrara. Un sondaj similar publicat anterior in cursul saptamanii…