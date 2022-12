Stiri pe aceeasi tema

- "Republicanii și independenții conservatori doresc din ce in ce mai mult Trumpism fara Trump".Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, il devanseaza pe fostul președinte Donald Trump cu 23 de puncte in randul republicanilor intr-un sondaj pentru alegerile primare prezidențiale republicane, publicat marți.…

- O curte de apel din Statele Unite i-a adus o noua infrangere lui Donald Trump joi, anuland o hotarare anterioara a unei instantei care numise un expert independent pentru a examina documentele confiscate din resedinta acestuia din Florida de catre politia federala (FBI), informeaza AFP. Fii la…

- Fostul președinte Donald Trump și-a inceput oficial campania pentru funcția de președinte in 2024, depunand documente la Comisia Electorala Federala marți seara, iar ulterior s-a adresat susținatorilor sai din Mar-a-Lago, Florida. Dupa depunerea documentelor, Trump s-a declarat candidat la prezidențiale…

- La sarbatoarea victoriei lui Ron DeSantis la alegerile de la jumatatea mandatului, ținuta in Tampa, Florida marți seara, susținatorii guvernatorului de dreapta au scandat: „Inca doi ani!”. Chiar daca mandatul de guvernator dureaza 4 ani, DeSantis este considerat un posibil rival al lui Donald Trump…

- Fostul presedinte american Donald Trump a votat, marti, in cadrul alegerilor intermediare care se desfasoara in SUA, la un centru din Palm Beach, aflat in apropierea resedintei sale de la Mar-a-Lago, in Florida, relateaza CNN. Fostul presedinte a spus ca a votat pentru actualul guvernator republican…

- Planurile pentru o potențiala lansare a campaniei electorale au inceput sa se accelereze in ultimele saptamani, cand fostul președinte și consilierii sai au semnalat ca un anunț este iminent, iar aliații sai au inceput in liniște sa pregateasca bazele pentru o operațiune agresiva pe teren, conform unor…

- Documentele confiscate in august de la resedinta din Florida a fostului presedinte Donald Trump contin informatii extrem de sensibile despre Iran si China care ar fi putut dezvalui metode de spionaj ale SUA, conform unui articol publicat vineri de Washington Post si citat de AFP. Unul din documentele…

- In ciuda faptului ca au susținut cu cateva zile in urma ca Trump nu și-ar putea imagina ca va fi pus sub acuzare, avocații sai au admis aceasta posibilitate luni, in instanța in momentul in care au propus cum sa fie efectuata o analiza externa a documentelor care au fost confiscate de FBI in august…