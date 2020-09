SUA: Șomajului scade sub 10%, peste așteptările specialiștilor Șomajul în Statele Unite a scazut în august mult mai mult decât se așteptau specialiștii. Dar aceste cifre bune ascund o mulțime de locuri de munca precare și spectrul șomajului de lunga durata, scrie AFP.



Rata șomajului a scazut la 8,4% în august de la 10,2% în iulie, coborând sub bariera simbolica de 10% pentru prima data de la începutul pandemiei.



"Cifre super! 1,37 milioane de locuri de munca create în august", a reacționat președintele republican pe Twitter. "Rata șomajului scade la 8,4% (Uau, mult mai bine decât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

