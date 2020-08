Știati ca…. Este Ziua Diplomatiei Romane?

Incepand cu anul 2005, Ziua Diplomatiei Romane s a sarbatorit la 1 septembrie, se arata pe site ul www.mae.ro. Aceasta zi este marcata pentru omagierea traditiei diplomatice romanesti si pentru stimularea activitatii Corpului diplomatic si consular al Romaniei. An de an, in luna septembrie, este sarbatorita Ziua… [citeste mai departe]